2020-05-05T08:39:10+03:00
Общество

Количество зараженных коронавирусом на 5 мая 2020 года: 737 случаев всего

Выросло число жителей Саратовской области, зараженных коронавирусом
Екатерина Семенова
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Выросло число заразившихся коронавирусом в Саратовской областиВыросло число заразившихся коронавирусом в Саратовской области
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За минувшие сутки в Саратовской области коронавирусом заразились 78 человек.

По данным оперативного штаба, на утро 5 мая в области зарегистрировано в общей сложности 737 случаев заражения.

География распределения выглядит так:

- Саратов — 19 человек,

- Петровский район — 10 человек,

- Краснокутский район — 9 человек,

- Энгельсский район район — 7 человек,

- Ершовский район — 5 человек,

- Озинский район — 4 человека,

- Аткарский район — 3 человека,

- Балаковский район — 3 человека,

- Советский район — 3 человека,

- Александровогайский район — 2 человека,

- Саратовский район — 2 человека,

- Балашовский район — 2 человека,

- Пугачевский район — 2 человека,

- Балтайский район — 1 человек,

- Духовницкий район — 1 человек,

- Татищевский район — 1 человек,

- Ртищевский район — 1 человек,

- Марксовский район — 1 человек,

- Питерский район — 1 человек,

- Красноармейский район — 1 человек.

Возрастной состав заболевших:

- дети до 14 лет — 12 человек;

- 15-17 лет — 2 человека;

- 20-29 лет — 3 человека;

- 30-39 лет — 17 человек;

- 40-49 лет — 12 человек;

- 50-59 лет — 14 человек;

- 60 лет и старше — 18 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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