Количество зараженных коронавирусом на 5 мая 2020 года: 737 случаев всего
За минувшие сутки в Саратовской области коронавирусом заразились 78 человек.
По данным оперативного штаба, на утро 5 мая в области зарегистрировано в общей сложности 737 случаев заражения.
География распределения выглядит так:
- Саратов — 19 человек,
- Петровский район — 10 человек,
- Краснокутский район — 9 человек,
- Энгельсский район район — 7 человек,
- Ершовский район — 5 человек,
- Озинский район — 4 человека,
- Аткарский район — 3 человека,
- Балаковский район — 3 человека,
- Советский район — 3 человека,
- Александровогайский район — 2 человека,
- Саратовский район — 2 человека,
- Балашовский район — 2 человека,
- Пугачевский район — 2 человека,
- Балтайский район — 1 человек,
- Духовницкий район — 1 человек,
- Татищевский район — 1 человек,
- Ртищевский район — 1 человек,
- Марксовский район — 1 человек,
- Питерский район — 1 человек,
- Красноармейский район — 1 человек.
Возрастной состав заболевших:
- дети до 14 лет — 12 человек;
- 15-17 лет — 2 человека;
- 20-29 лет — 3 человека;
- 30-39 лет — 17 человек;
- 40-49 лет — 12 человек;
- 50-59 лет — 14 человек;
- 60 лет и старше — 18 человек.
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ИСТОЧНИК KP.RU