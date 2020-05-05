Количество заразившихся коронавирусом в Саратове на 5 мая 2020 года: уже 659 случаев

5 Май 2020 2020-05-05T00:45:03+03:00

За сутки количество заразившихся коронавирусом в Саратовской области выросло сразу на 74 человека

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В Саратовской области резко выросло количество заразившихся коронавирусом.

По данным оперативного штаба, число заразившихся за сутки возросло на 74 человека. Общее количество случаев составило 659 человек.

Среди заразившихся трое детей до трех лет и 29 граждан старше 80 лет.

Добавился еще один район — Екатериновский. Теперь коронавируса нет только в двух районах, Турковском и Воскресенском.

Очередной населенный пункт закрыт на карантин, это село Озерное Аткарского района. Там вспышка заболеваемости произошла в психоневрологическом интернате.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1440" height="1080" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/776930" frameborder="0"></iframe> Карта распространения коронавируса в Саратовской области на 4 мая.

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ИСТОЧНИК KP.RU