2020-05-05T00:45:03+03:00
Общество

Количество заразившихся коронавирусом в Саратове на 5 мая 2020 года: уже 659 случаев

За сутки количество заразившихся коронавирусом в Саратовской области выросло сразу на 74 человека
Екатерина Семенова
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Карта заражения коронавирусом по районам Саратовской областиКарта заражения коронавирусом по районам Саратовской областиФото: Ольга Симонова
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В Саратовской области резко выросло количество заразившихся коронавирусом.

По данным оперативного штаба, число заразившихся за сутки возросло на 74 человека. Общее количество случаев составило 659 человек.

Среди заразившихся трое детей до трех лет и 29 граждан старше 80 лет.

Добавился еще один район — Екатериновский. Теперь коронавируса нет только в двух районах, Турковском и Воскресенском.

Очередной населенный пункт закрыт на карантин, это село Озерное Аткарского района. Там вспышка заболеваемости произошла в психоневрологическом интернате.

Карта распространения коронавируса в Саратовской области на 4 мая.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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