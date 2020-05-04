Как открыли предприятия, так и закроем: Стрелюхин пригрозил саратовцам ужесточением мер
В 16 районах Саратовской области показатель заболеваемости коронавирусом превышает среднеобластной.
Об этом на заседании оперативного штаба при правительстве в понедельник 4 мая заявила руководитель Роспотребназора области Ольга Кожанова.
Она рассказала также, что сейчас серьезно преобладает контактный способ передачи коронавируса. Причем, идет даже не вторая, а третья волна контактов.
- Если продолжится такое распространение, то это может отсрочить снятие ограничительных мер, — предположила она.
Председатель правительства Александр Стрелюхин был более жесток в высказываниях.
- Как открыли работу предприятий по ОКВЭД, так и закроем. Шутки кончатся плохо. Лучше перетерпеть, чем устроить двухгодичную изоляцию, — заявил он.
Напомним, сегодня он обрушился к критикой в адрес саратовцев, которые злостно нарушают режим самоизоляции, позволяют себе не только прогулки, но устраивают массовые сборища. Стрелюхин потребовал ужесточить меры наказания к несознательным гражданам.
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ИСТОЧНИК KP.RU