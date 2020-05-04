Как открыли предприятия, так и закроем: Стрелюхин пригрозил саратовцам ужесточением мер

4 Май 2020 2020-05-04T19:07:58+03:00

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В 16 районах Саратовской области показатель заболеваемости коронавирусом превышает среднеобластной.

Об этом на заседании оперативного штаба при правительстве в понедельник 4 мая заявила руководитель Роспотребназора области Ольга Кожанова.

Она рассказала также, что сейчас серьезно преобладает контактный способ передачи коронавируса. Причем, идет даже не вторая, а третья волна контактов.

- Если продолжится такое распространение, то это может отсрочить снятие ограничительных мер, — предположила она.

Председатель правительства Александр Стрелюхин был более жесток в высказываниях.

- Как открыли работу предприятий по ОКВЭД, так и закроем. Шутки кончатся плохо. Лучше перетерпеть, чем устроить двухгодичную изоляцию, — заявил он.

Напомним, сегодня он обрушился к критикой в адрес саратовцев, которые злостно нарушают режим самоизоляции, позволяют себе не только прогулки, но устраивают массовые сборища. Стрелюхин потребовал ужесточить меры наказания к несознательным гражданам.

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ИСТОЧНИК KP.RU