2020-05-04T19:07:58+03:00
Общество

Как открыли предприятия, так и закроем: Стрелюхин пригрозил саратовцам ужесточением мер

Жители региона отказываются соблюдать самоизоляцию
Екатерина Семенова
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Александр Стрелюхин на заседании оперативного штаба пригрозил закрыть предприятияАлександр Стрелюхин на заседании оперативного штаба пригрозил закрыть предприятияФото: Александр Уриевский
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В 16 районах Саратовской области показатель заболеваемости коронавирусом превышает среднеобластной.

Об этом на заседании оперативного штаба при правительстве в понедельник 4 мая заявила руководитель Роспотребназора области Ольга Кожанова.

Она рассказала также, что сейчас серьезно преобладает контактный способ передачи коронавируса. Причем, идет даже не вторая, а третья волна контактов.

- Если продолжится такое распространение, то это может отсрочить снятие ограничительных мер, — предположила она.

Председатель правительства Александр Стрелюхин был более жесток в высказываниях.

- Как открыли работу предприятий по ОКВЭД, так и закроем. Шутки кончатся плохо. Лучше перетерпеть, чем устроить двухгодичную изоляцию, — заявил он.

Напомним, сегодня он обрушился к критикой в адрес саратовцев, которые злостно нарушают режим самоизоляции, позволяют себе не только прогулки, но устраивают массовые сборища. Стрелюхин потребовал ужесточить меры наказания к несознательным гражданам.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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