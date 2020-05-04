Александр Стрелюхин о масочном режиме: покупатели магазинов без масок обслуживаться не должны!

4 Май 2020 2020-05-04T18:00:32+03:00

Александр Стрелюхин возмутился тем, что горожане не соблюдают масочный режим Фото: Алексей БУЛАТОВ

Председатель правительства поручил провести тотальный контроль наличия масок и их цены

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Председатель правительства Саратовской области Александр Стрелюхин в понедельник 4 мая провел заседание оперативного штаба. Он прояснил ситуацию с масочным режимом в регионе.

- На улице необязательно пользоваться масками. Но в магазинах, общественных местах — безусловное ношение, — подчеркнул он.

Александр Стрелюхин рассказал, что сегодня посетил три магазина, и примерно половина посетителей проигнорировала маски.

- Кто заходит в магазин без маски — обслуживаться не должен, — заявил Стрелюхин.

При этом он отметил, что в области имеется достаточный запас масок, однако люди их не покупают. Причин, по мнению председателя правительства, две: люди не понимают необходимости их носить и высокая цена.

- Маски должны быть везде и по доступной цене, — дал он поручение.

Также он велел завтра же провести тотальную проверку магазинов и аптек Саратова, Энгельса, Балакова и Балашова — по наличию масок и их стоимости.

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ИСТОЧНИК KP.RU