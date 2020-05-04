2020-05-04T16:47:51+03:00
Общество

Названы подрядчики строительства новой инфекционной больницы Саратова

Восемь основных блоков будут возводить шесть организаций
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Стало известно, кто будет строить новую инфекционную больницу в Саратове.

Как сообщили на своей странице в соцсети Instagram сторонники председателя Государственной думы РФ Вячеслава Володина, определены несколько подрядных организаций.

Они распределены по восьми блокам объекта.

- блоки №1, №8, галерея — «ПДП Строй»,

- блоки №2, №5 — «Саратовоблжилстрой»,

- блок №3 — «ФракДжет-Строй»

- блок №4 — «Лесстр»,

- блок №6 — «Кронверк»,

- блок №7 — «Шэлдом».

Уже начата разработка котлована.

Напомним, строительство инфекционной больницы начала по инициативе президента ТПП области Алексея Антонова. Создан Фонд, куда все желающие могут перечислить посильную помощь. На призыв уже откликнулись как представители власти и бизнеса, так и простые граждане.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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