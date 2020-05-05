В Саратовской области сохранится жаркая погода

5 Май 2020 2020-05-05T07:59:42+03:00

Во вторник будет тепло и преимущественно без осадков Фото: Екатерина Семенова

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В Саратовской области во вторник 5 мая сохранится жаркая погода.

Как сообщили «КП-Саратов в областном ГУ МЧС, метеорологи Гидрометцентра прогнозируют переменную облачность.

Местами по области днем может пройти небольшой дождь.

Ветер будет дуть с юго-востока с порывами до 20 метров в секунду.

Воздух прогреется до +22...+27 градусов.

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ИСТОЧНИК KP.RU