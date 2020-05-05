В Саратовской области сохранится жаркая погода
Дождь возможен лишь местами
Во вторник будет тепло и преимущественно без осадковФото: Екатерина Семенова
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В Саратовской области во вторник 5 мая сохранится жаркая погода.
Как сообщили «КП-Саратов в областном ГУ МЧС, метеорологи Гидрометцентра прогнозируют переменную облачность.
Местами по области днем может пройти небольшой дождь.
Ветер будет дуть с юго-востока с порывами до 20 метров в секунду.
Воздух прогреется до +22...+27 градусов.
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ИСТОЧНИК KP.RU