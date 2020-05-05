2020-05-05T07:59:42+03:00
Общество

В Саратовской области сохранится жаркая погода

Дождь возможен лишь местами
Екатерина Семенова
Поделиться:
Во вторник будет тепло и преимущественно без осадковВо вторник будет тепло и преимущественно без осадковФото: Екатерина Семенова
Изменить размер текста:

В Саратовской области во вторник 5 мая сохранится жаркая погода.

Как сообщили «КП-Саратов в областном ГУ МЧС, метеорологи Гидрометцентра прогнозируют переменную облачность.

Местами по области днем может пройти небольшой дождь.

Ветер будет дуть с юго-востока с порывами до 20 метров в секунду.

Воздух прогреется до +22...+27 градусов.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Саратовской области сохранится жаркая погода
Количество заразившихся коронавирусом в Саратове на 5 мая 2020 года: уже 659 случаев
Как открыли предприятия, так и закроем: Стрелюхин пригрозил саратовцам ужесточением мер
Полиция пообещала наказать отдыхающих в Затоне
Равнение на победу: в канун 9 мая депутат Саратовской облдумы Андрей Воробьев подарил школьникам юнармейскую форму
В Саратов везут десятки вахтовиков, некоторые из них могут быть заражены коронавирусом
Александр Стрелюхин о масочном режиме: покупатели магазинов без масок обслуживаться не должны!
Село в Аткарском районе закрывается на карантин из-за коронавируса
Александр Стрелюхин потребовал строго наказать отдыхавших на турбазе под Энгельсом
Названы подрядчики строительства новой инфекционной больницы Саратова
Саратовская мини-футбольная команда «Якорь-Д и Якорь» помогла нуждающимся людям
За один день в Саратовской области задержаны 10 браконьеров с рыбой
Ульяновск спел «День Победы» в песенном марафоне ПФО
МЧС предупреждает об очень сильном ветре в Саратове
В ночном ДТП на трассе под Энгельсом пострадал подросток
Самоизоляция в Саратове: на улице много людей
Среди заболевших коронавирусом в Саратовской области трое младенцев и 29 стариков
Передача дорог в Саратовской области может сорваться из-за затягивания с документами
Депутат Саратовской облдумы Андрей Воробьев: Спасибо волонтерам за их благотворительную деятельность!
Установлена личность утопленника в реке Большой Иргиз
Всего два района Саратовской области остаются свободны от коронавируса
Саратовец на Первомай украл 57 банок консервов
Энгельсские бомбардировщики примут участие в воздушном Параде Победы в Москве
Трофимовский мост в Саратове будет салатового цвета
Водитель «Приоры» погиб в столкновении с бензовозом под Балашовом
Федеральный штаб подтвердил рекордное число заразившихся коронавирусом в Саратовской области на 4 мая
В Балаковском районе утонул мужчина