2020-05-04T16:01:56+03:00
Общество

Ульяновск спел «День Победы» в песенном марафоне ПФО

Регион принял эстафету у Саратова
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Песенный марафон "Наш день Победы" в Ульяновской области.

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Очередным регионом Приволжского федерального округа, который принял эстафету песенного марафона «Наш День Победы», стала Ульяновская область.

Она приняла участие в патриотической акции вслед за Саратовом.

Знаменитую песню «День Победы» исполнили солисты Государственного ансамбля песни и танца «ВОЛГА», члены общественного движения «Волонтеры Победы», студенты Ульяновского государственного педагогического университета, а также участники Заслуженного коллектива народного творчества Российской Федерации «Соловушка».

Напомним, организатором акции выступает аппарат полномочного представителя Президента Российской Федерации в ПФО. Песенный марафон стартовал в Республике Мордовия. Участие в нем приняли уже Марий Эл, Удмуртия, Башкортостан, Татарстан, Самарская, Нижегородская, Саратовская области и Пермский край.

- Запись видеороликов проходила до введения режима самоизоляции и повышенной готовности в стране в связи с коронавирусной инфекцией, — особо подчеркивают организаторы.

Ищите видео песенного марафона в соцсетях по хэштегам #песнипобедыПФО #нашденьпобеды, а также на YouTube.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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