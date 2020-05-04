МЧС предупреждает об очень сильном ветре в Саратове

4 Май 2020 2020-05-04T15:36:30+03:00

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В Саратовской области завтра, 5 мая, ожидается ненастная погода.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС, усилится юго-восточный ветер.

При порывах его скорость может достигать 15-20 метров в секунду. Это соответствует классификации «очень крепкий ветер» по шкале Бофорта.

Саратовцев просят проявлять бдительность и принять меры предосторожности: убрать вещи с открытых балконов, переставить машину на безопасную стоянку, на улице держаться подальше от деревьев, рекламных щитов и опасно свисающих конструкций.

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ИСТОЧНИК KP.RU