Саратовская мини-футбольная команда «Якорь-Д и Якорь» помогла нуждающимся людям
Саратовские спортсмены из команды "Якорь-Д и Якорь" помогли нуждающимся.
Мини-футбольная команда «Якорь-Д и Якорь» из Саратовской области оказала помощь нуждающимся людям во время пандемии коронавируса.
Как сообщили «КП-Саратов» спортсмены, на свои средства они закупили самые необходимые продукты и развезли их по адресам.
- Мы считаем, что если у людей есть хоть какая-то возможность помочь нуждающимся, то нужно обязательно оказать эту помощь. Ведь сострадание — одно из главных качеств человека, — заявили члены команды «Якорь-Д и Якорь».
Они выразили надежду, что все неравнодушные граждане также внесут посильную помощь нуждающимся.
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ИСТОЧНИК KP.RU