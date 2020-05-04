Саратовская мини-футбольная команда «Якорь-Д и Якорь» помогла нуждающимся людям

4 Май 2020 2020-05-04T16:34:53+03:00

Саратовские спортсмены из команды "Якорь-Д и Якорь" помогли нуждающимся.

Спортсмены на свои средства купили продукты и отвезли малоимущим семьям [видео]

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Мини-футбольная команда «Якорь-Д и Якорь» из Саратовской области оказала помощь нуждающимся людям во время пандемии коронавируса.

Как сообщили «КП-Саратов» спортсмены, на свои средства они закупили самые необходимые продукты и развезли их по адресам.

- Мы считаем, что если у людей есть хоть какая-то возможность помочь нуждающимся, то нужно обязательно оказать эту помощь. Ведь сострадание — одно из главных качеств человека, — заявили члены команды «Якорь-Д и Якорь».

Они выразили надежду, что все неравнодушные граждане также внесут посильную помощь нуждающимся.

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ИСТОЧНИК KP.RU