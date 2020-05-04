2020-05-04T16:22:55+03:00
Происшествия

За один день в Саратовской области задержаны 10 браконьеров с рыбой

Злоумышленники ловили рыбу сетями и острогой
Екатерина Семенова
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В Саратовской области действует нерестовый запрет на вылов рыбы. Тем не менее, некоторых граждан это не останавливает.

Во время операции «Биосфера» только за один день, 2 мая, сотрудники полиции поймали десять браконьеров.

Злоумышленники были обнаружены, в частности:

- на реке Большой Узень в районе села Головинщенко Краснопартизанского района (изъято три карася, три сети и надувная лодка «Калибрия»),

- на реке Панинсккий ерек у села Ястребовка (изъята сеть, лодка ПВХ, около 30 штук рыб: окунь, густера, чехонь, плотва, берщ, ерш, синец и два рака),

- на реке Чардым у села Михайловка (изъята лодка с веслами и насосом, две сети, 29 рыбин: караси, щуки, толстолобики, язи, окуни, плотва),

- на реке Камелик у села Камелик (изъяты три сети и 18 рыб: караси, лещи, окуни),

- на реке Волга у села Ровное (изъята сеть, резиновая лодка, 31 рыбина),

- на реке Волга в районе села Красноармейское (изъяты две сети, болотный костюм, 19 карасей и плотвы),

- на озере села Тополевка (изъята острога и четыре карася).

По всем фактам составлены протоколы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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