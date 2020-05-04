За один день в Саратовской области задержаны 10 браконьеров с рыбой
В Саратовской области действует нерестовый запрет на вылов рыбы. Тем не менее, некоторых граждан это не останавливает.
Во время операции «Биосфера» только за один день, 2 мая, сотрудники полиции поймали десять браконьеров.
Злоумышленники были обнаружены, в частности:
- на реке Большой Узень в районе села Головинщенко Краснопартизанского района (изъято три карася, три сети и надувная лодка «Калибрия»),
- на реке Панинсккий ерек у села Ястребовка (изъята сеть, лодка ПВХ, около 30 штук рыб: окунь, густера, чехонь, плотва, берщ, ерш, синец и два рака),
- на реке Чардым у села Михайловка (изъята лодка с веслами и насосом, две сети, 29 рыбин: караси, щуки, толстолобики, язи, окуни, плотва),
- на реке Камелик у села Камелик (изъяты три сети и 18 рыб: караси, лещи, окуни),
- на реке Волга у села Ровное (изъята сеть, резиновая лодка, 31 рыбина),
- на реке Волга в районе села Красноармейское (изъяты две сети, болотный костюм, 19 карасей и плотвы),
- на озере села Тополевка (изъята острога и четыре карася).
По всем фактам составлены протоколы.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.
ИСТОЧНИК KP.RU