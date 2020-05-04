Равнение на победу: в канун 9 мая депутат Саратовской облдумы Андрей Воробьев подарил школьникам юнармейскую форму

4 Май 2020 2020-05-04T18:23:16+03:00

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В преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, юнармейцы СОШ №24 Энгельса получили в подарок от депутата Саратовской областной думы Андрея Воробьева 20 комплектов новой формы.

Во время визита парламентарий передал парадные костюмы директору этого образовательного учреждения. Теперь учащиеся 8-го класса смогут вступить в ряды Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия», основная цель которого воспитание молодежи в духе патриотизма.

- Это всероссийское движение школьников помогает воспитывать в подрастающем поколении чувство гражданской ответственности за страну, а также сформировать у подростков позитивное отношение к воинской службе. В будущем эти ребята выберут для себя различные профессии, возможно, и не связанные с службой в армии. Но сейчас можно сказать с уверенностью только одно: юнармейцы вырастут патриотами, — отметил депутат.

Во время встречи директор школы вручила Андрею Викторовичу благодарственное письмо за курирование юнармейского движения.

Директор школы вручила депутату благодарственное письмо

Депутат не первый раз оказывает поддержку этому учреждению образования. За счет личных средств облдепа, осенью прошлого года, в школе были проведены ремонтные работы отопительной системы. Сегодня ведутся подготовительные работы по замене старых окон на современные стеклопакеты в спортивном зале.

Депутат не в первый раз оказывает поддержку школе №24

Сегодня во всех 85 российских регионах действуют юнармейские отряды, которые насчитывают более 700 тысяч школьников.

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ИСТОЧНИК KP.RU