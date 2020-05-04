2020-05-04T18:23:16+03:00
Общество

Равнение на победу: в канун 9 мая депутат Саратовской облдумы Андрей Воробьев подарил школьникам юнармейскую форму

Он посетил школу №24 в Энгельсе
Поделиться:
Андрей Воробьев подарил школьникам форму юнармейцевАндрей Воробьев подарил школьникам форму юнармейцев
Изменить размер текста:

В преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, юнармейцы СОШ №24 Энгельса получили в подарок от депутата Саратовской областной думы Андрея Воробьева 20 комплектов новой формы.

Во время визита парламентарий передал парадные костюмы директору этого образовательного учреждения. Теперь учащиеся 8-го класса смогут вступить в ряды Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия», основная цель которого воспитание молодежи в духе патриотизма.

- Это всероссийское движение школьников помогает воспитывать в подрастающем поколении чувство гражданской ответственности за страну, а также сформировать у подростков позитивное отношение к воинской службе. В будущем эти ребята выберут для себя различные профессии, возможно, и не связанные с службой в армии. Но сейчас можно сказать с уверенностью только одно: юнармейцы вырастут патриотами, — отметил депутат.

Во время встречи директор школы вручила Андрею Викторовичу благодарственное письмо за курирование юнармейского движения.

Директор школы вручила депутату благодарственное письмо

Директор школы вручила депутату благодарственное письмо

Депутат не первый раз оказывает поддержку этому учреждению образования. За счет личных средств облдепа, осенью прошлого года, в школе были проведены ремонтные работы отопительной системы. Сегодня ведутся подготовительные работы по замене старых окон на современные стеклопакеты в спортивном зале.

Депутат не в первый раз оказывает поддержку школе №24

Депутат не в первый раз оказывает поддержку школе №24

Сегодня во всех 85 российских регионах действуют юнармейские отряды, которые насчитывают более 700 тысяч школьников.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Равнение на победу: в канун 9 мая депутат Саратовской облдумы Андрей Воробьев подарил школьникам юнармейскую форму
В Саратов везут десятки вахтовиков, некоторые из них могут быть заражены коронавирусом
Александр Стрелюхин о масочном режиме: покупатели магазинов без масок обслуживаться не должны!
Село в Аткарском районе закрывается на карантин из-за коронавируса
Александр Стрелюхин потребовал строго наказать отдыхавших на турбазе под Энгельсом
Названы подрядчики строительства новой инфекционной больницы Саратова
Саратовская мини-футбольная команда «Якорь-Д и Якорь» помогла нуждающимся людям
За один день в Саратовской области задержаны 10 браконьеров с рыбой
Ульяновск спел «День Победы» в песенном марафоне ПФО
МЧС предупреждает об очень сильном ветре в Саратове
В ночном ДТП на трассе под Энгельсом пострадал подросток
Самоизоляция в Саратове: на улице много людей
Среди заболевших коронавирусом в Саратовской области трое младенцев и 29 стариков
Передача дорог в Саратовской области может сорваться из-за затягивания с документами
Депутат Саратовской облдумы Андрей Воробьев: Спасибо волонтерам за их благотворительную деятельность!
Установлена личность утопленника в реке Большой Иргиз
Всего два района Саратовской области остаются свободны от коронавируса
Саратовец на Первомай украл 57 банок консервов
Энгельсские бомбардировщики примут участие в воздушном Параде Победы в Москве
Трофимовский мост в Саратове будет салатового цвета
Водитель «Приоры» погиб в столкновении с бензовозом под Балашовом
Федеральный штаб подтвердил рекордное число заразившихся коронавирусом в Саратовской области на 4 мая
В Балаковском районе утонул мужчина