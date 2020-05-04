Самоизоляция в Саратове: на улице много людей
Индекс самоизоляции 4 мая составил 2,7 балла
Индекс самоизоляции по данным Яндекса
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Индекс самоизоляции в Саратовской области остается низким.
По данным портала Яндекс на 15 часов сегодня, 4 мая, он составляет в Саратове 2,7 балла, а в Энгельсе — 2,6 балла.
- На улице много людей, оставайтесь дома, — предупреждают горожан.
В ряде городов до миллиона жителей индекс еще ниже. Например, в Пензе он составляет всего 2,2 балла.
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ИСТОЧНИК KP.RU