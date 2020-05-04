Среди заболевших коронавирусом в Саратовской области трое младенцев и 29 стариков

4 Май 2020 2020-05-04T14:05:16+03:00

В Саратовской области на 4 мая коронавирус подтвержден у 659 человек

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В Саратовской области сейчас среди заболевших коронавирусом число мужчин и женщин примерно поровну.

Как сообщили «КП-Саратов» в оперативном штабе, из 659 заболевших, на мужчин приходится 49,7%, на женщин — 50,3%.

Возрастное распределение таково:

- дети от 0 до года — 3 человека;

- 3-17 лет — 49 человек;

- 18-44 года — 207 человек;

- 45-59 лет — 252 человека;

- 60-79 лет — 119 человек;

- старше 80 лет — 29 человек.

Сохраняется статистика по выздоровевшим — 106 человек и умершим — 11 человек, в том числе, трое непосредственно от коронавируса.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1440" height="1080" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/776930" frameborder="0"></iframe> Карта распространения коронавируса в Саратовской области на 4 мая.

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ИСТОЧНИК KP.RU