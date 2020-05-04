Среди заболевших коронавирусом в Саратовской области трое младенцев и 29 стариков
В Саратовской области сейчас среди заболевших коронавирусом число мужчин и женщин примерно поровну.
Как сообщили «КП-Саратов» в оперативном штабе, из 659 заболевших, на мужчин приходится 49,7%, на женщин — 50,3%.
Возрастное распределение таково:
- дети от 0 до года — 3 человека;
- 3-17 лет — 49 человек;
- 18-44 года — 207 человек;
- 45-59 лет — 252 человека;
- 60-79 лет — 119 человек;
- старше 80 лет — 29 человек.
Сохраняется статистика по выздоровевшим — 106 человек и умершим — 11 человек, в том числе, трое непосредственно от коронавируса.
Карта распространения коронавируса в Саратовской области на 4 мая.
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ИСТОЧНИК KP.RU