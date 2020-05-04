Передача дорог в Саратовской области может сорваться из-за затягивания с документами

4 Май 2020 2020-05-04T13:58:23+03:00

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Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин раскритиковал власти Саратова и области за бюрократические проволочки.

Группа сторонников Володина на канале в сети Instagram опубликовала его видеообращение с просьбой не затягивать оформление документации по передаче дорог на федеральный уровень.

Речь идет об участках дорог от Энгельса до Балакова, Пугачева, Ивантеевки и границы с Самарской областью, от Ртищева до Аркадака, от Аркадака до Самойловки и границы с Волгоградской областью. И перемычки от федеральной дороги со стороны Вольска через ГЭС, тело плотины, затем обход вокруг Балакова до атомной станции.

Ранее Вячеслав Володин обсудил вопрос передачи дорог на уровне министерства транспорта РФ.

- Но сейчас все, если так сказать, застопорилось, потому что до сегодняшнего дня не оформлены необходимые документы по передаче. Подчеркиваю, документы, которые имеют отношение к закреплению собственности. Вот эта часть работы не выполнена. Без оформления необходимых документов, без оформления необходимых решений регионального, местного уровня, которые должны быть при передаче на федеральный уровень, дороги не будут приняты в эксплуатацию федеральных структур. Область от этого только потеряет, — подчеркнул Володин.

Он выразил надежду, что губернатор области Валерий Радаев возьмет вопрос на личный контроль и документы будут оформлены максимально быстро.

- Представьте себе, более 10 млрд необходимо для того, чтобы привести в нормативное состояние дорогу на Балаково, Пугачев и Ивантеевку. Миллиарды необходимы для того, чтобы привести в нормативное состояние дорогу Ртищево — Аркадак — Самойловка — граница с Волгоградом. Да и проблема с дорогой, которая идет на Балаково, тем более это муниципальная дорога. Это все разгрузит бюджеты области, города Балаково. А значит, средства сэкономленные пойдут на строительство дорог в селах, городах, межрайонные дороги будут приводиться в нормативное состояние. Выгода совершенно для региона очевидна. Плюс нормативное состояние за собой влечет и эксплуатацию, и содержание дорог. А как вы знаете, норматив на федеральных дорогах в 2,5 раза выше, чем областной. Это значит, что наши дорожники будут получать больше средств, значит, заработная плата также будет повышаться, во всяком случае, я надеюсь на это. Вот это решение многое для нас значит. Если только его не реализовать, это серьезный удар по достижению такой цели, как повышение качества внутриобластных дорог. Я надеюсь, что кто-то проснется, что поймут свою ответственность и, понимая это, будут делать все, для того чтобы проблемы решались в Саратовской области. А проблема дорог — одна из ключевых. Во всяком случае, вы постоянно мне об этом пишете в паблик. Здоровья вам. И надеюсь, что у нас будут дороги хорошие, а дураков будет меньше, — заявил Вячеслав Володин.

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ИСТОЧНИК KP.RU