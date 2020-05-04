Всего два района Саратовской области остаются свободны от коронавируса
Обновлена карта распространения коронавируса в Саратовской области.
На 4 мая только два района — Турковский и Воскресенский — остались не затронуты COVID-19.
Вчера, 3 мая, был зарегистрировано сразу 4 случая в Екатериновском районе.
Максимальное число заболевших — в Саратове — 134 случая. Второе место занимает Ершовский район — 102 случая.
Напомним, сегодня два района полностью закрыты на карантин — это Ершовский и Балтайский. В Вольском районе закрыты два села — Черкасское и Спасское.
Карта распространения коронавируса в Саратовской области на 4 мая.
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ИСТОЧНИК KP.RU