Всего два района Саратовской области остаются свободны от коронавируса

4 Май 2020 2020-05-04T12:39:19+03:00

Карта распространения коронавируса в Саратовской области на 4 мая Фото: Ольга Симонова

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Обновлена карта распространения коронавируса в Саратовской области.

На 4 мая только два района — Турковский и Воскресенский — остались не затронуты COVID-19.

Вчера, 3 мая, был зарегистрировано сразу 4 случая в Екатериновском районе.

Максимальное число заболевших — в Саратове — 134 случая. Второе место занимает Ершовский район — 102 случая.

Напомним, сегодня два района полностью закрыты на карантин — это Ершовский и Балтайский. В Вольском районе закрыты два села — Черкасское и Спасское.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1440" height="1080" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/776930" frameborder="0"></iframe> Карта распространения коронавируса в Саратовской области на 4 мая.

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ИСТОЧНИК KP.RU