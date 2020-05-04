2020-05-04T12:39:19+03:00
Общество

Всего два района Саратовской области остаются свободны от коронавируса

Обновлена карта распространения COVID-19
Екатерина СеменоваОльга СИМОНОВА
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Карта распространения коронавируса в Саратовской области на 4 маяКарта распространения коронавируса в Саратовской области на 4 маяФото: Ольга Симонова
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Обновлена карта распространения коронавируса в Саратовской области.

На 4 мая только два района — Турковский и Воскресенский — остались не затронуты COVID-19.

Вчера, 3 мая, был зарегистрировано сразу 4 случая в Екатериновском районе.

Максимальное число заболевших — в Саратове — 134 случая. Второе место занимает Ершовский район — 102 случая.

Напомним, сегодня два района полностью закрыты на карантин — это Ершовский и Балтайский. В Вольском районе закрыты два села — Черкасское и Спасское.

Карта распространения коронавируса в Саратовской области на 4 мая.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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