В ночном ДТП на трассе под Энгельсом пострадал подросток
В ДТП на дороге Энгельсского района пострадал подросток.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД области, авария произошла ночью 3 марта на 315-м км трассы Тамбов — Пенза — Пристанное — Ершов — Озинки — Казахстан.
По предварительной версии, в 02:30 женщина за рулем Chery A13 не справилась с управлением на большой скорости. Автомобиль вылетел в кювет и перевернулся. Пострадал 16-летний пассажир.
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ИСТОЧНИК KP.RU