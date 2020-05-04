В ночном ДТП на трассе под Энгельсом пострадал подросток

4 Май 2020 2020-05-04T15:02:06+03:00

Водитель не справилась с иномаркой на большой скорости

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В ДТП на дороге Энгельсского района пострадал подросток.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД области, авария произошла ночью 3 марта на 315-м км трассы Тамбов — Пенза — Пристанное — Ершов — Озинки — Казахстан.

По предварительной версии, в 02:30 женщина за рулем Chery A13 не справилась с управлением на большой скорости. Автомобиль вылетел в кювет и перевернулся. Пострадал 16-летний пассажир.

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ИСТОЧНИК KP.RU