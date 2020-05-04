Депутат Саратовской облдумы Андрей Воробьев: Спасибо волонтерам за их благотворительную деятельность!
Депутат Саратовской областной Думы Андрей Воробьев, встретился с волонтерами Энгельсского района.
Не так давно на базе общественной приемной Энгельсского местного отделения партии «Единая Россия» был создан волонтерский центр по оказанию помощи гражданам в связи с пандемией коронавируса. В состав центра вошли общественные и молодежные организации. Основная его задача— оказание помощи людям, которые оказались в сложной ситуации, в связи с пандемией коронавируса, ветеранам Великой Отечественной войны, одиноким пенсионерам и другим.
Сотрудничество осуществляется совместно с Общероссийским народным фронтом. 37 активистов зарегистрировались на сайте «Мы вместе» и вступили в ряды добровольцев. Обращения от граждан принимаются по телефонам горячей линии 8 800 200 34 11. В единый колл-центр поступают звонки людей старшего возраста. Далее заявки распределяются по регионам. Помимо этого, звонки поступают и в местное отделение.
В Энгельсе создан волонтерский центр
На сегодня Энгельсскими волонтерами отработано более 100 заявок. Мобильные бригады волонтеров доставляют продукты питания, лекарства и медицинские препараты, оказывают консультационную поддержку и другую необходимую помощь.
Во время встречи с добровольцами парламентарий поинтересовался, какая помощь и поддержка требуется самим волонтерам. В числе проблем добровольцы отметили — отсутствие транспорта и нехватку защитных средств индивидуальной защиты.
- Быть волонтером — нелегкий труд. Для граждан ваша поддержка весома и необходима. Уверен, что благодаря совместным усилиям удастся преодолеть все сложности. Обязательно проработаем все варианты решения по доставке адресной социальной помощи и другим озвученным вопросам, — сказал депутат.
В завершении заседания штаба волонтеров депутат поблагодарил молодых людей за их деятельность в этот опасный период пандемии.
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ИСТОЧНИК KP.RU