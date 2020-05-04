2020-05-04T12:57:46+03:00
Происшествия

Установлена личность утопленника в реке Большой Иргиз

56-летний мужчина пропал накануне вечером
Екатерина Семенова
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Спасатели извлекли из воды погибшего. Фото СУ СКР по Саратовской областиСпасатели извлекли из воды погибшего. Фото СУ СКР по Саратовской области
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Следователи в Саратовской области начали проверку гибели человека в реке Большой Иргиз.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, установлена личность погибшего. Им оказался 56-летний местный житель.

Проверка показала, что вечером 3 мая гражданин ушел из дома и не вернулся. Его тело заметили двое рыбаков в реке Большой Иргиз сегодня около 8 часов утра. Они вызвали спасателей, и те достали труп.

Начата проверка. Признаков насильственной смерти на теле не найдено. Назначено судебно-медицинское исследование. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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