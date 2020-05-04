Саратовец на Первомай украл 57 банок консервов

4 Май 2020 2020-05-04T12:13:15+03:00

Он тут же продал их на 1-й Дачной

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В Ленинском районе Саратове мужчина попался на крупной партии консервов.

Как сообщили» КП-Саратов» в ГУ МВД региона, хищение было совершено днем 1 мая в сетевом магазине на улице Тулайкова.

Гражданин стащил с прилавка сразу 57 банок рыбных консервов на сумму 4 871 рубля.

Было возбуждено уголовное дело. Задержан ранее судимый за кражи и грабеж 34-летний мужчина. Он успел продать свою добычу в районе 1-й Дачной.

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ИСТОЧНИК KP.RU