Саратовец на Первомай украл 57 банок консервов
В Ленинском районе Саратове мужчина попался на крупной партии консервов.
Как сообщили» КП-Саратов» в ГУ МВД региона, хищение было совершено днем 1 мая в сетевом магазине на улице Тулайкова.
Гражданин стащил с прилавка сразу 57 банок рыбных консервов на сумму 4 871 рубля.
Было возбуждено уголовное дело. Задержан ранее судимый за кражи и грабеж 34-летний мужчина. Он успел продать свою добычу в районе 1-й Дачной.
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ИСТОЧНИК KP.RU