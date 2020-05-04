Энгельсские бомбардировщики примут участие в воздушном Параде Победы в Москве

4 Май 2020 2020-05-04T11:55:07+03:00

Самолеты отправились на репетицию в столицу [видео]

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Над Энгельсом Саратовской области утром 4 мая пронеслись бомбардировщики.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», они направились в Москву для участия в репетиции Парада Победы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/776929" frameborder="0"></iframe> Самолеты над Москвой: Репетиция авиационного Парада Победы.

Несмотря на то, что многие праздничные мероприятия в честь Дня Победы в этом году перенесли из-за коронавируса, воздушный парад все же должен состояться.

Генеральная репетиция парада пройдет 7 мая. В ней будут задействованы около 15 тыс. человек и почти 400 единиц техники.

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ИСТОЧНИК KP.RU