Энгельсские бомбардировщики примут участие в воздушном Параде Победы в Москве
Энгельсские бомбардировщики направились в Москву.
Над Энгельсом Саратовской области утром 4 мая пронеслись бомбардировщики.
Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», они направились в Москву для участия в репетиции Парада Победы.
Самолеты над Москвой: Репетиция авиационного Парада Победы.
Несмотря на то, что многие праздничные мероприятия в честь Дня Победы в этом году перенесли из-за коронавируса, воздушный парад все же должен состояться.
Генеральная репетиция парада пройдет 7 мая. В ней будут задействованы около 15 тыс. человек и почти 400 единиц техники.
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ИСТОЧНИК KP.RU