Трофимовский мост в Саратове будет салатового цвета

4 Май 2020 2020-05-04T11:44:04+03:00

Изменить размер текста: A A

Стало известно, в какой цвет выкрасят Трофимовский мост после реконструкции.

Как сообщил на своей странице в соцсети Instagram глава города Михаил Исаев, путепровод будет салатового цвета.

Часть моста уже окрашена.

Михаил Исаев посетил объект, реконструкция которого ведется по проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Сейчас там продолжается устройство опор и надвижка металлоконструкций.

Идет обустройство опор

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU