2020-05-04T11:44:04+03:00
Общество

Трофимовский мост в Саратове будет салатового цвета

Работа по реконструкции продолжается [фото]
Екатерина Семенова
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Михаил Исаев побывал на строительстве Трофимовского мостаМихаил Исаев побывал на строительстве Трофимовского моста
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Стало известно, в какой цвет выкрасят Трофимовский мост после реконструкции.

Как сообщил на своей странице в соцсети Instagram глава города Михаил Исаев, путепровод будет салатового цвета.

Часть моста уже окрашена.

Михаил Исаев посетил объект, реконструкция которого ведется по проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Сейчас там продолжается устройство опор и надвижка металлоконструкций.

Идет обустройство опор

Идет обустройство опор

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ИСТОЧНИК KP.RU

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