Трофимовский мост в Саратове будет салатового цвета
Стало известно, в какой цвет выкрасят Трофимовский мост после реконструкции.
Как сообщил на своей странице в соцсети Instagram глава города Михаил Исаев, путепровод будет салатового цвета.
Часть моста уже окрашена.
Михаил Исаев посетил объект, реконструкция которого ведется по проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Сейчас там продолжается устройство опор и надвижка металлоконструкций.
Идет обустройство опор
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ИСТОЧНИК KP.RU