2020-05-04T11:19:48+03:00
Общество

Федеральный штаб подтвердил рекордное число заразившихся коронавирусом в Саратовской области на 4 мая

За сутки заразились сразу 74 человека
Екатерина Семенова
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Карта распространения коронавируса в Саратовской области на 4 мая.

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Федеральный оперативный штаб по коронавирусу подтвердил число заболевших в Саратовской области.

Напомним, ранее сообщалось, что в регионе по данным на утром 4 мая, заразились сразу 74 человека. Пока это рекорд. Общее число заболевших выросло до 659 человек.

Всего в России за сутки заболел 10 581 человек. 76 умерли, 1 456 выздоровели.

В стране с начала эпидемии заразились в общей сложности 134 906 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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