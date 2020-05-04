В Балаковском районе утонул мужчина
В Балаковском районе Саратовской области утонул мужчина.
Как сообщили «КП-Саратов» в областной службе спасения, тело было обнаружено в реке Большой Иргиз у села Красный Яр.
Труп заметили очевидцы, на место выезжали спасатели, которые извлекли его из воды. На вид погибшему около 50 лет, его передали следователям для установления всех обстоятельств трагедии.
Тело в реке заметили очевидцы. Фото Саратовской областной службы спасения
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ИСТОЧНИК KP.RU