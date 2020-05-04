2020-05-04T11:05:51+03:00
Происшествия

В Балаковском районе утонул мужчина

Тело достали из реки Большой Иргиз [фото]
Екатерина Семенова
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На вид погибшему около 50 лет. Фото Саратовской областной службы спасенияНа вид погибшему около 50 лет. Фото Саратовской областной службы спасения
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В Балаковском районе Саратовской области утонул мужчина.

Как сообщили «КП-Саратов» в областной службе спасения, тело было обнаружено в реке Большой Иргиз у села Красный Яр.

Труп заметили очевидцы, на место выезжали спасатели, которые извлекли его из воды. На вид погибшему около 50 лет, его передали следователям для установления всех обстоятельств трагедии.

Тело в реке заметили очевидцы. Фото Саратовской областной службы спасения

Тело в реке заметили очевидцы. Фото Саратовской областной службы спасения

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ИСТОЧНИК KP.RU

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