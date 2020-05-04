Депутат Саратовской облдумы Андрей Воробьев привез продукты многодетным семьям

4 Май 2020 2020-05-04T10:30:37+03:00

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Депутат Саратовской областной думы Андрей Воробьев вновь оказал поддержку нуждающимся жителям Энгельсского района. Обращения от граждан поступают через Общественную приёмную Энгельсского местного отделения партии «Единая Россия» и социальные сети.

Депутат лично развез продуктовые наборы по нескольким адресам.

Они были доставлены многодетным и малообеспеченным семьям района, а также пожилым людям. Во время визита парламентарий поинтересовался у граждан, как они соблюдают режим самоизоляции и в чем нуждаются в период ограничительных мер.

Депутат интересовался, как граждане соблюдают самоизоляцию

Напомним, благотворительная акция стартовала с началом введения ограничительных мер. Это уже вторая партия продуктовых наборов, которая была собрана с учетом пожеланий жителей. В состав набора входят социально значимые продовольственные товары первой необходимости.

Андрей Воробьев заверил, что благотворительная акция по оказанию адресной социальной помощи в период пандемии будет продолжена.

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ИСТОЧНИК KP.RU