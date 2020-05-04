2020-05-04T10:30:37+03:00
Общество

Депутат Саратовской облдумы Андрей Воробьев привез продукты многодетным семьям

В наборы входят самые необходимые продукты
Поделиться:
Андрей Воробьев помог многогодетным и малоимущим семьямАндрей Воробьев помог многогодетным и малоимущим семьям
Изменить размер текста:

Депутат Саратовской областной думы Андрей Воробьев вновь оказал поддержку нуждающимся жителям Энгельсского района. Обращения от граждан поступают через Общественную приёмную Энгельсского местного отделения партии «Единая Россия» и социальные сети.

Депутат лично развез продуктовые наборы по нескольким адресам.

Они были доставлены многодетным и малообеспеченным семьям района, а также пожилым людям. Во время визита парламентарий поинтересовался у граждан, как они соблюдают режим самоизоляции и в чем нуждаются в период ограничительных мер.

Депутат интересовался, как граждане соблюдают самоизоляцию

Депутат интересовался, как граждане соблюдают самоизоляцию

Напомним, благотворительная акция стартовала с началом введения ограничительных мер. Это уже вторая партия продуктовых наборов, которая была собрана с учетом пожеланий жителей. В состав набора входят социально значимые продовольственные товары первой необходимости.

Андрей Воробьев заверил, что благотворительная акция по оказанию адресной социальной помощи в период пандемии будет продолжена.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Самоизоляция в Саратове: на улице много людей
Среди заболевших коронавирусом в Саратовской области трое младенцев и 29 стариков
Передача дорог в Саратовской области может сорваться из-за затягивания с документами
Депутат Саратовской облдумы Андрей Воробьев: Спасибо волонтерам за их благотворительную деятельность!
Установлена личность утопленника в реке Большой Иргиз
Всего два района Саратовской области остаются свободны от коронавируса
Саратовец на Первомай украл 57 банок консервов
Энгельсские бомбардировщики примут участие в воздушном Параде Победы в Москве
Трофимовский мост в Саратове будет салатового цвета
Водитель «Приоры» погиб в столкновении с бензовозом под Балашовом
Федеральный штаб подтвердил рекордное число заразившихся коронавирусом в Саратовской области на 4 мая
В Балаковском районе утонул мужчина