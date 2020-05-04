Депутат Саратовской облдумы Андрей Воробьев привез продукты многодетным семьям
Депутат Саратовской областной думы Андрей Воробьев вновь оказал поддержку нуждающимся жителям Энгельсского района. Обращения от граждан поступают через Общественную приёмную Энгельсского местного отделения партии «Единая Россия» и социальные сети.
Депутат лично развез продуктовые наборы по нескольким адресам.
Они были доставлены многодетным и малообеспеченным семьям района, а также пожилым людям. Во время визита парламентарий поинтересовался у граждан, как они соблюдают режим самоизоляции и в чем нуждаются в период ограничительных мер.
Депутат интересовался, как граждане соблюдают самоизоляцию
Напомним, благотворительная акция стартовала с началом введения ограничительных мер. Это уже вторая партия продуктовых наборов, которая была собрана с учетом пожеланий жителей. В состав набора входят социально значимые продовольственные товары первой необходимости.
Андрей Воробьев заверил, что благотворительная акция по оказанию адресной социальной помощи в период пандемии будет продолжена.
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ИСТОЧНИК KP.RU