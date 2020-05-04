2020-05-04T10:11:16+03:00
Общество

Строители Мемориала в Летном городке Энгельса снова продемонстрировали безграмотность

Депутат Николай Панков предположил, что затягиваются сроки и увеличивается смета
Екатерина Семенова
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Мемориальный комплекс в Летном городке. Фото из Instagram председателя правительства Саратовской области Александра СтрелюхинаМемориальный комплекс в Летном городке. Фото из Instagram председателя правительства Саратовской области Александра Стрелюхина
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На Мемориальном комплексе в Летном городке Энгельса продолжается работа. Однако, качество ее вызывает сомнения как у жителей, так и депутатов.

Николай Панков, депутат Государственной думы, не в первый раз указывает на ошибки — обычные орфографические ошибки, допущенные на памятной доске, где рассказывается о подвиге в годы Великой Отечественной войны.

Буквально позавчера, 2 мая, он сообщил о неверном написании слова «труженикам» с удвоенной «Н». После этого надпись срочно исправили. Однако, как выяснилось, есть и другие недочеты.

Слова «недоедали» и «недосыпали» в данном контексте должны писаться слитно, однако на мемориале они записаны раздельно.

На памятний табличке не в первый раз появляются ошибки. Фото из Instagram председателя правительства Саратовской области Александра Стрелюхина

На памятний табличке не в первый раз появляются ошибки. Фото из Instagram председателя правительства Саратовской области Александра Стрелюхина

- И все эти закравшиеся в тексты ошибки, думаю, неспроста. Возможно, это еще намек Володину: денег добавляй на памятник. А что, если власть ни в подрядчиках, ни в архитекторах сразу разобраться не может? Много их, все хотят увеличить сметы и денег сорвать, а работа на второй план уходит? Неужели нельзя один раз внимательно проверить текст, чтобы по несколько раз таблички не переделывать? Конечно, так никакой сметы не хватит, — заявил депутат в своем канале «Пара слов».

Он считает, что «строительство мемориала в Летке уже превращается в издевательство над самой историей».

Фото из Instagram председателя правительства Саратовской области Александра Стрелюхина

Фото из Instagram председателя правительства Саратовской области Александра Стрелюхина

Напомним, с инициативой строительства Мемориального комплекса выступил Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин.

- Спикер помогает найти средства на целый ряд проектов, много времени и сил вкладывает, чтобы воплотить их в жизнь. Местная власть получает все больше поддержки. А положиться нее, выходит, нельзя ни в чем? — задается вопросом Николай Панков.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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