2020-05-04T09:44:43+03:00
Общество

Коронавирус: за неделю число заразившихся в Саратове выросло в два раза

Большая часть — контактные лица
Екатерина Семенова
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В Саратовской области от коронавируса вылечились 106 человек.

Как сообщили» КП-Саратов» в оперативном штабе, из них семеро — за последние сутки.

Напомним, по данным на утро 4 мая количество заразившихся в Саратовской области составляет 659 человек. За последнюю неделю в регионе число заразившихся увеличилось более чем в два раза. На утро 27 апреля численность составляла 327 человек.

Среди последних заболевших, 45 — контактные лица. 23 человека выявлены при диагностике больных пневомонией, пятеро прибыли из Москвы с признаками ОРВИ и один был установлен, как пациент с симптомами простуды.

Установлено, что в Ершовском районе, где зафиксирован серьезный прирост, 15 человек из 25 — именно контактные граждане. А в Озерском психоневрологическом интернате — 14 контактных.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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