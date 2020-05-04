Женщину госпитализировали после поездке в автобусе №53 Саратова

4 Май 2020 2020-05-04T09:35:16+03:00

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Вечером 3 мая в автобусе упала пассажирка.

Как сообщили «КП-Саратов» в Госавтоинспекции области, авария произошла на улице Тархова.

В 18:25 напротив дома №2 в автобусе «Лиаз» маршрута №53 упала пассажирка. Травмы оказались настолько серьезными, что 50-летнюю пострадавшую пришлось госпитализировать.

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ИСТОЧНИК KP.RU