Женщину госпитализировали после поездке в автобусе №53 Саратова
Пассажирка упала в салоне
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Вечером 3 мая в автобусе упала пассажирка.
Как сообщили «КП-Саратов» в Госавтоинспекции области, авария произошла на улице Тархова.
В 18:25 напротив дома №2 в автобусе «Лиаз» маршрута №53 упала пассажирка. Травмы оказались настолько серьезными, что 50-летнюю пострадавшую пришлось госпитализировать.
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ИСТОЧНИК KP.RU