На трассе под Хвалынском лихач пострадал в перевернувшейся «Ладе»

4 Май 2020 2020-05-04T08:38:25+03:00

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Вечером в воскресенье, 3 мая, на автодороге Хвалынского района случилось ДТП.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД области, авария произошла в 20:15 на автоподъезде к трассе Сызрань — Саратов — Волгоград от дороги Елшанка — Поповка — Еремкино, Старая Лебежайка.

По предварительной версии, 25-летний водитель автомобиля «Лада-219050» превысил скорость и не справился с управлением. Машины выехала на встречную полосу, где вылетела в кювет и перевернулась.

Водитель был госпитализирован.

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ИСТОЧНИК KP.RU