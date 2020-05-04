На трассе под Хвалынском лихач пострадал в перевернувшейся «Ладе»
Вечером в воскресенье, 3 мая, на автодороге Хвалынского района случилось ДТП.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД области, авария произошла в 20:15 на автоподъезде к трассе Сызрань — Саратов — Волгоград от дороги Елшанка — Поповка — Еремкино, Старая Лебежайка.
По предварительной версии, 25-летний водитель автомобиля «Лада-219050» превысил скорость и не справился с управлением. Машины выехала на встречную полосу, где вылетела в кювет и перевернулась.
Водитель был госпитализирован.
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ИСТОЧНИК KP.RU