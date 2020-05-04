В Вольске мужчина вспомнил старые обиды и зарезал собутыльника

4 Май 2020 2020-05-04T08:15:01+03:00

Мужчину будут судить по обвинению в убийстве гостя. Фото СУ СКР по Саратовской области

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В Вольске Саратовской области завершено расследование уголовного дела об убийстве.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, обвиняемый — ранее судимый 46-летний местный житель.

Следствие считает, что 6 марта к нему в общежитие на улице Волгоградской пришли 38-летний приятель с подругой. После совместного застолья гости остались ночевать. А утром хозяин ударил собутыльника ножом в грудь. Причиной этого стали воспоминания о былых обидах.

По версии следствия, гражданин ударил собутыльника ножом в грудь. Фото СУ СКР по Саратовской области

Пострадавший умер на месте.

46-летний мужчина полностью признал вину и был взят под арест. Сейчас его дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и передачи в суд.

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ИСТОЧНИК KP.RU