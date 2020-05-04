Количество заразившихся коронавирусом в Саратове на 4 мая 2020 года: сразу 74 новых случая
За сутки 3 мая в Саратовской области количество заразившихся коронавирусом составило 74 человека.
Как сообщили «КП-Саратов» в оперативном штабе области, общее число заразившихся достигло 659 человек.
Случаи распределились по муниципалитетам таким образом:
- Саратов — 5 человек,
- Ершовский район — 25 человек,
- Аткарский район — 15 человек,
- Энгельсский район — 6 человек,
- Екатериноский район — 4 человека,
- Новоузенский район — 2 человека,
- Новобурасский район — 2 человека,
- Краснокутский район — 2 человека,
- Перелюбский район — 1 человек,
- Духовницкий район — 1 человек,
- Саратовский район — 1 человек,
- Озинский район — 1 человек,
- Балашовский район — 1 человек,
- Базарнокарабулаксий район — 1 человек,
- Пугаческий район — 1 человек,
- Марксовский район — 1 человек,
- Ровенский район — 1 человек,
- Советский район — 1 человек,
- Хвалынский район — 1 человек,
- Петровский район — 1 человек,
- Красноапртизанский район — 1 человек.
В Озерном психоневрологическом доме-интернате — сразу 14 заразившихся.
Возрастной состав заболевших:
- дети до 14 лет — 9 случаев;
- 18-19 лет — 2 случая;
- 20-29 лет — 2 случая;
- 30-39 лет — 12 случаев;
- 40-49 лет — 13 случаев;
- 50-59 лет — 19 случаев;
- старше 60 — 17 случаев.
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ИСТОЧНИК KP.RU