Количество заразившихся коронавирусом в Саратове на 4 мая 2020 года: сразу 74 новых случая

4 Май 2020 2020-05-04T09:00:02+03:00

Общее количество заразившихся коронавирусом в Саратовской области на 4 мая 2020 года составило 659 человек

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За сутки 3 мая в Саратовской области количество заразившихся коронавирусом составило 74 человека.

Как сообщили «КП-Саратов» в оперативном штабе области, общее число заразившихся достигло 659 человек.

Случаи распределились по муниципалитетам таким образом:

- Саратов — 5 человек,

- Ершовский район — 25 человек,

- Аткарский район — 15 человек,

- Энгельсский район — 6 человек,

- Екатериноский район — 4 человека,

- Новоузенский район — 2 человека,

- Новобурасский район — 2 человека,

- Краснокутский район — 2 человека,

- Перелюбский район — 1 человек,

- Духовницкий район — 1 человек,

- Саратовский район — 1 человек,

- Озинский район — 1 человек,

- Балашовский район — 1 человек,

- Базарнокарабулаксий район — 1 человек,

- Пугаческий район — 1 человек,

- Марксовский район — 1 человек,

- Ровенский район — 1 человек,

- Советский район — 1 человек,

- Хвалынский район — 1 человек,

- Петровский район — 1 человек,

- Красноапртизанский район — 1 человек.

В Озерном психоневрологическом доме-интернате — сразу 14 заразившихся.

Возрастной состав заболевших:

- дети до 14 лет — 9 случаев;

- 18-19 лет — 2 случая;

- 20-29 лет — 2 случая;

- 30-39 лет — 12 случаев;

- 40-49 лет — 13 случаев;

- 50-59 лет — 19 случаев;

- старше 60 — 17 случаев.

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ИСТОЧНИК KP.RU