Синоптики обещают жителям Саратовской области жаркую погоду в понедельник

4 Май 2020 2020-05-04T07:59:53+03:00

Сегодня ожидается жарский весенний день Фото: Екатерина Семенова

Ветер будет дуть с востока

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Сегодня, 4 мая, синоптики обещают жителям Саратовской области переменную облачность.

Как рассказали «КП-Саратов» в региональном Гидрометцентре, ветер будет дуть с востока со скоростью 5-10 м/с, местами его порывы достигнут 15 м/с.

Столбик термометра поднимется до +22…+27 градусов.

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ИСТОЧНИК KP.RU