Синоптики обещают жителям Саратовской области жаркую погоду в понедельник
Ветер будет дуть с востока
Сегодня ожидается жарский весенний деньФото: Екатерина Семенова
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Сегодня, 4 мая, синоптики обещают жителям Саратовской области переменную облачность.
Как рассказали «КП-Саратов» в региональном Гидрометцентре, ветер будет дуть с востока со скоростью 5-10 м/с, местами его порывы достигнут 15 м/с.
Столбик термометра поднимется до +22…+27 градусов.
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ИСТОЧНИК KP.RU