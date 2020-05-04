Количество заразившихся коронавирусом в Саратове на 4 мая 2020 года: подтверждено 50 случаев

4 Май 2020 2020-05-04T00:33:40+03:00

Количество зараженных коронавирусом в Саратовской области составило 585 человек

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В Саратовской области за сутки 3 мая подтвердились еще 50 случаев коронавируса.

Как сообщает оперативный штаб, всего в регионе зафиксировано 585 диагнозов.

Заболели 12 саратовцев, 11 жителей Перелюбского района, шестеро в Пугачевском районе. По двое заболевших в Балтийском, Духовницком, Новоузенском, Энгельсском, Балашовском, Краснокутском, Вольском, Калининском и Краснопартизанском районах, по одному случаю зарегистрировано в Ершове, Балаково и Хвалынском районе.

За весь период эпидемии выздоровели 99 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU