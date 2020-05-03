В Саратове на Советской Hyundai влетел в припаркованную Niva

3 Май 2020 2020-05-03T18:32:43+03:00

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Сегодня, 3 мая, у дома №20/28 на Советской улице в Саратове произошло ДТП.

По данным портала «ЧП Саратов», водитель Hyundai Solaris влетел в припаркованный автомобиль марки Niva.

Мужчину, который вел иномарку, госпитализировала бригада скорой помощи.

Обстоятельства выясняются.

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ИСТОЧНИК KP.RU