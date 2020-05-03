В столкновении ВАЗ и Hyundai в Марксовском районе пострадали трое
Сегодня, 3 мая, около 14:00 на 326 км трассы, ведущей из Саратова в Волгоград в Марксовском районе водитель ВАЗ-2109 устроил ДТП.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном УГИБДД, по предварительным данным мужчина выехал на полосу встречного движения и влетел в Hyundai Solaris, который двигался навстречу.
Фото ГИБДД по Саратовской области
В результате аварии оба водителя и пассажир отечественного авто госпитализированы.
Обстоятельства выясняются.
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ИСТОЧНИК KP.RU