2020-05-03T18:34:33+03:00
Происшествия

В столкновении ВАЗ и Hyundai в Марксовском районе пострадали трое

Авария произошла на полосе встречного движения
Дарья Вострикова
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Фото ГИБДД по Саратовской областиФото ГИБДД по Саратовской области
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Сегодня, 3 мая, около 14:00 на 326 км трассы, ведущей из Саратова в Волгоград в Марксовском районе водитель ВАЗ-2109 устроил ДТП.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном УГИБДД, по предварительным данным мужчина выехал на полосу встречного движения и влетел в Hyundai Solaris, который двигался навстречу.

Фото ГИБДД по Саратовской области

Фото ГИБДД по Саратовской области

В результате аварии оба водителя и пассажир отечественного авто госпитализированы.

Обстоятельства выясняются.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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