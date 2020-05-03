Пропавший под Саратовом Виктор Артемьев найден погибшим
Об этом стало известно сегодня
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Сегодня, 3 мая, пропавший в селе Степное Советского района 21-летний Виктор Артемьев найден погибшим.
- Выражаем искренние соболезнования родным и близким. Всем спасибо, просьба снять репосты, — написали волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» в своей группе «ВКонтакте».
Напомним, парня искали с 8 апреля.
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ИСТОЧНИК KP.RU