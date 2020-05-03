Возбуждено уголовное дело об отравлении женщины в Марксе угарным газом

3 Май 2020 2020-05-03T15:30:49+03:00

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Возбуждено уголовное дело о трагедии в Марксе, где местная жительница погибла в своем доме.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, дело возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Ранее сообщалось, что тело 50-летней женщины нашли в ее доме на улице Фабричная 1 мая. Проверка показала, что ночью в жилище скопился угарный газ, который привел к отравлению женщины. Предполагаемой причиной этого стало использование газового водонагревателя.

Следователи затребовали документацию на нагреватель. Будет проверено соблюдение норм и правил при его установке, а также качество вентиляционной системы.

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ИСТОЧНИК KP.RU