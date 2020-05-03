Возбуждено уголовное дело об отравлении женщины в Марксе угарным газом
Возбуждено уголовное дело о трагедии в Марксе, где местная жительница погибла в своем доме.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, дело возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности».
Ранее сообщалось, что тело 50-летней женщины нашли в ее доме на улице Фабричная 1 мая. Проверка показала, что ночью в жилище скопился угарный газ, который привел к отравлению женщины. Предполагаемой причиной этого стало использование газового водонагревателя.
Следователи затребовали документацию на нагреватель. Будет проверено соблюдение норм и правил при его установке, а также качество вентиляционной системы.
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ИСТОЧНИК KP.RU