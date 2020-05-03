В Саратовской области запущен чат-бот по мерам поддержки бизнеса

3 Май 2020 2020-05-03T14:14:27+03:00

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Минэкономразвития РФ запустило чат-бот по мерам поддержки бизнеса в России, в том числе и в Саратовской области, пострадавшего из-за пандемии коронавируса.

По данным портала «СтопКоронавирус_Саратовская область», это позволит предпринимателям оперативно получать вопросы и узнавать актуальные новости.

Кроме того, можно обратиться за консультацией:

- по телефону горячей линии ТПП России: +7 (800) 201-34-30 - по телефону Корпорации МСП: +7 (800) 350-10-10 - по телефонам горячей линии Центра «Мой бизнес» Саратовской области: 8 800 301 43 64 (с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00, в пятницу – с 9:00 до 17:00).

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ИСТОЧНИК KP.RU