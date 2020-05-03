Закрытые на карантин села Вольского района дезинфицируют

3 Май 2020 2020-05-03T13:37:30+03:00

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В закрытых на карантин селах Черкасское и Спасское Вольского района проводится дезинфекция.

Об этом сообщает канал «СтопКоронавирус_Саратовская область».

Напомним, ранее у 43 человек в психоневрологическом интернате села Черкасское, включая 25 постояльцев и 18 сотрудников подтвердился коронавирус.

Учреждение закрыли на карантин.

Глава района Виталий Матвеев сообщает, что со вчерашнего дня в населенных пунктах обрабатываются остановки, здания, общественные места.

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ИСТОЧНИК KP.RU