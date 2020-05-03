Закрытые на карантин села Вольского района дезинфицируют
В закрытых на карантин селах Черкасское и Спасское Вольского района проводится дезинфекция.
Об этом сообщает канал «СтопКоронавирус_Саратовская область».
Напомним, ранее у 43 человек в психоневрологическом интернате села Черкасское, включая 25 постояльцев и 18 сотрудников подтвердился коронавирус.
Учреждение закрыли на карантин.
Глава района Виталий Матвеев сообщает, что со вчерашнего дня в населенных пунктах обрабатываются остановки, здания, общественные места.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.
ИСТОЧНИК KP.RU