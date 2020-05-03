В Саратове коммунальщикам снова мешает работать Lada на Огородной
Просят сообщить информацию о владельце
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Сегодня, 3 мая, коммунальщики снова не могут начать работы на Огородной 144\146 из-за припаркованного автомобиля Lada c номером Р294ХЕ64.
Об этом «КП-Саратов» сообщили в ООО «КВС».
Всех, кто что-либо знает о владельце транспорта, просят сообщить в контакт-центр предприятия по номеру (8452) 32-00-00.
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ИСТОЧНИК KP.RU