2020-05-03T13:01:03+03:00
Общество

В Саратове коммунальщикам снова мешает работать Lada на Огородной

Просят сообщить информацию о владельце
Дарья Вострикова
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Сегодня, 3 мая, коммунальщики снова не могут начать работы на Огородной 144\146 из-за припаркованного автомобиля Lada c номером Р294ХЕ64.

Об этом «КП-Саратов» сообщили в ООО «КВС».

Всех, кто что-либо знает о владельце транспорта, просят сообщить в контакт-центр предприятия по номеру (8452) 32-00-00.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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