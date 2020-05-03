После самоизоляции запустят туристический тур в Энгельсском районе
В Саратовской области после окончания режима самоизоляции будет запущен новый туристический тур «Волжский вояж» в курортный поселок Энгельсского района.
По данным канала «СтопКоронавирус_Саратовская область», отдыхающие смогут посетить бассейн, заняться рыбалкой, поиграть в настольный теннис и волейбол, взять уроки каякинга и сап-бординга.
Доступны занятий йогой, зумбой, аква-аэробикой, веревочный парк и скалодром, сплавы по Волге, есть детская площадка.
Для отдыха с семьей есть квесты и занятия с педагогами, фитнес-тренировки и мастер-классы, детские турпоходы, где ребята смогут познакомиться с живой природой.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.
ИСТОЧНИК KP.RU