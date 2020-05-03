После самоизоляции запустят туристический тур в Энгельсском районе

3 Май 2020 2020-05-03T12:28:19+03:00

Можно сплавляться по Волге или заняться зумбой

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В Саратовской области после окончания режима самоизоляции будет запущен новый туристический тур «Волжский вояж» в курортный поселок Энгельсского района.

По данным канала «СтопКоронавирус_Саратовская область», отдыхающие смогут посетить бассейн, заняться рыбалкой, поиграть в настольный теннис и волейбол, взять уроки каякинга и сап-бординга.

Доступны занятий йогой, зумбой, аква-аэробикой, веревочный парк и скалодром, сплавы по Волге, есть детская площадка.

Для отдыха с семьей есть квесты и занятия с педагогами, фитнес-тренировки и мастер-классы, детские турпоходы, где ребята смогут познакомиться с живой природой.

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ИСТОЧНИК KP.RU