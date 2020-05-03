В Саратове три улицы остались без воды
Сегодня, 3 мая, в Саратове три улицы остались без воды, по причине работ на коммуникациях.
Как рассказали «КП-Саратов» в ООО «КВС», речь идет об улице Чернышевского на участке от Чапаева до Рахова. Подвоз воды осуществляется на Челюскинцев 161.
Ограничения продлятся ориентировочно до 18:00.
Также в зону отключений до этого же времени попали жители дома № 86\92 на Луговой улице.
Пересохли краны у жителей Большой Горной улицы на участке от Чернышевского до Рогожина, ориентировочно до 20:00. Воду подвозят к 9-й Городской клинической больнице.
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ИСТОЧНИК KP.RU