2020-05-03T11:59:09+03:00
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Валерий Радаев проконтролировал ход реконструкции Трофимовского моста

Работы на объекте начались в 2019 году
Дарья Вострикова
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Сегодня, 3 мая, губернатор области Валерий Радаев проконтролировал, как идет реконструкция Трофимовского моста. Об этом «КП-Саратов» сообщили в пресс-службе главы региона.

Работы на объекте начались в 2019 году. Снесены старые путепроводы над улицой Шехурдина и железнодорожными путями, идет строительство основания участка дороги под мостом, продолжается обустройство новых опор., В ближайшее время рабочие займутся надвижкой пролетов.

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- Старый мост построен по стандартам, которые не соответствуют современным требованиям. Объект очень важный. Здесь проходит большой поток машин. Это въезд в город, каждое лето поток многократно увеличивается за счет дачников. Важно, чтобы работы шли в графике. Они должны завершиться в этом году, до наступления зимы, — отметил Валерий Радаев.

В работах задействовано 30 единиц техники, 100 человек. Параллельно со строительством моста полностью реконструируют участок улицы Шехурдина.

Планируется, что работы закончат в ноябре 2020 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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