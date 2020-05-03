2020-05-03T12:51:07+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Саратове, последние новости на 2 мая 2020: федеральный штаб подтвердил 50 заражений коронавирусом

За сутки в России COVID-19 заболели более 10 тыс. человек
Дарья Вострикова
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Сегодня, 3 мая, федеральный штаб подтвердил 50 новых случаев заболевания коронавирусом в Саратовской области.

В регионе подтверждено 585 диагнозов.

В России за сутки подтверждено 10 633 новых случая коронавируса в 85 регионах, зафиксировано 58 летальных исходов. Выздоровели 1626 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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