Коронавирус в Саратове, последние новости на 2 мая 2020: федеральный штаб подтвердил 50 заражений коронавирусом
За сутки в России COVID-19 заболели более 10 тыс. человек
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Сегодня, 3 мая, федеральный штаб подтвердил 50 новых случаев заболевания коронавирусом в Саратовской области.
В регионе подтверждено 585 диагнозов.
В России за сутки подтверждено 10 633 новых случая коронавируса в 85 регионах, зафиксировано 58 летальных исходов. Выздоровели 1626 человек.
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ИСТОЧНИК KP.RU