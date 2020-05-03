В Перелюбском районе коронавирусом заразилась курдская семья
Сегодня, 3 мая, оперативный штаб Саратовской области сообщил о 11 подтвержденных случаях коронавируса в Перелюбском районе.
Как рассказал «КП-Саратов» глава района Геннадий Мотин, заболели члены курдской семьи, которая состоит из восьми взрослых и троих детей. Подросткам 11, 12 и 14 лет.
Все лечатся дома, под наблюдением медиков.
Известно, что один из членов семьи, мужчина, чувствовал признаки ОРВИ, когда вернулся с работы из столицы. У других никаких симптомов не было.
Теперь в районе зарегистрировано 27 случаев заболевания.
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ИСТОЧНИК KP.RU