В Перелюбском районе коронавирусом заразилась курдская семья

3 Май 2020 2020-05-03T10:20:16+03:00

Больны восемь взрослых и трое детей

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Сегодня, 3 мая, оперативный штаб Саратовской области сообщил о 11 подтвержденных случаях коронавируса в Перелюбском районе.

Как рассказал «КП-Саратов» глава района Геннадий Мотин, заболели члены курдской семьи, которая состоит из восьми взрослых и троих детей. Подросткам 11, 12 и 14 лет.

Все лечатся дома, под наблюдением медиков.

Известно, что один из членов семьи, мужчина, чувствовал признаки ОРВИ, когда вернулся с работы из столицы. У других никаких симптомов не было.

Теперь в районе зарегистрировано 27 случаев заболевания.

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ИСТОЧНИК KP.RU