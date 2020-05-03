Коронавирус в Саратовской области: кому положена материальная поддержка

3 Май 2020 2020-05-03T09:30:34+03:00

Есть несколько групп населения

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В связи с распространением коронавируса некоторые категории жителей в Саратовской области получат материальную поддержку.

Об этом сообщает канал «СтопКоронавирус_Саратовская область».

Речь идет о медиках, которые работают с зараженными новой инфекцией пациентами. Ежемесячно им будут доплачивать: по 80 тыс. рублей – врачам, по 50 тыс. – медсестрам, по 25 тыс. – младшему медперсоналу.

Имеющим право на материнский капитал с детьми до трех лет семьям в течение трех месяцев выплатят дополнительное пособие – 5 тыс. рублей. С детьми от трех до семи лет пособие выплачивается на месяц раньше.

Более 1 млн ветеранов и тружеников тыла к 75-летию Победы получат 75 и 50 тыс. рублей.

Кроме того, увеличивается до 12 130 рублей минимальный ежемесячный размер выплат по больничному.

Социальные пособия и льготы автоматически продлеваются на шесть месяцев — без дополнительных справок и личного присутствия.

Максимальный размер пособий по безработице увеличивается до МРОТ (12130 рублей). Уволенные после 1 марта в апреле – июне получат максимальное пособие.

Семьи, где родители потеряли работу, в течение трех месяцев будут получать по 3 тыс. рублей на ребенка в возрасте от трех до семи лет.

При снижении доходов на 30% у граждан — каникулы по потребительским кредитам и ипотеке до 6 месяцев. На время каникул запрещено начислять штрафы, пени неустойки, требовать досрочное погашение кредита, обращать взыскание на залог.

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ИСТОЧНИК KP.RU