Коронавирус в Саратовской области: кому положена материальная поддержка
В связи с распространением коронавируса некоторые категории жителей в Саратовской области получат материальную поддержку.
Об этом сообщает канал «СтопКоронавирус_Саратовская область».
Речь идет о медиках, которые работают с зараженными новой инфекцией пациентами. Ежемесячно им будут доплачивать: по 80 тыс. рублей – врачам, по 50 тыс. – медсестрам, по 25 тыс. – младшему медперсоналу.
Имеющим право на материнский капитал с детьми до трех лет семьям в течение трех месяцев выплатят дополнительное пособие – 5 тыс. рублей. С детьми от трех до семи лет пособие выплачивается на месяц раньше.
Более 1 млн ветеранов и тружеников тыла к 75-летию Победы получат 75 и 50 тыс. рублей.
Кроме того, увеличивается до 12 130 рублей минимальный ежемесячный размер выплат по больничному.
Социальные пособия и льготы автоматически продлеваются на шесть месяцев — без дополнительных справок и личного присутствия.
Максимальный размер пособий по безработице увеличивается до МРОТ (12130 рублей). Уволенные после 1 марта в апреле – июне получат максимальное пособие.
Семьи, где родители потеряли работу, в течение трех месяцев будут получать по 3 тыс. рублей на ребенка в возрасте от трех до семи лет.
При снижении доходов на 30% у граждан — каникулы по потребительским кредитам и ипотеке до 6 месяцев. На время каникул запрещено начислять штрафы, пени неустойки, требовать досрочное погашение кредита, обращать взыскание на залог.
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ИСТОЧНИК KP.RU