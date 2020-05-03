2020-05-03T09:14:46+03:00
Общество

В Саратове пропал дезориентированный пенсионер на ВАЗ-2105

О мужчине ничего не известно с конца апреля
Дарья Вострикова
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В Ленинском районе Саратова пропал 73-летний Михаил Степухин.

Как рассказали «КП-Саратов» волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт», о нем ничего не известно с 30 апреля 2020 года.

Приметы мужчины: рост 175 см, худощавое телосложение, седые волосы, темные глаза.

Он был одет в черную короткую ветровку, темно-синие футболку и трико, темные ботинки на шнурках, черную кожаную классическую кепку.

Гражданин передвигается на белом ВАЗ-2105.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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