В Саратове пропал дезориентированный пенсионер на ВАЗ-2105

3 Май 2020 2020-05-03T09:14:46+03:00

О мужчине ничего не известно с конца апреля

Изменить размер текста: A A

В Ленинском районе Саратова пропал 73-летний Михаил Степухин.

Как рассказали «КП-Саратов» волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт», о нем ничего не известно с 30 апреля 2020 года.

Приметы мужчины: рост 175 см, худощавое телосложение, седые волосы, темные глаза.

Он был одет в черную короткую ветровку, темно-синие футболку и трико, темные ботинки на шнурках, черную кожаную классическую кепку.

Гражданин передвигается на белом ВАЗ-2105.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU