В Саратове пропал дезориентированный пенсионер на ВАЗ-2105
В Ленинском районе Саратова пропал 73-летний Михаил Степухин.
Как рассказали «КП-Саратов» волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт», о нем ничего не известно с 30 апреля 2020 года.
Приметы мужчины: рост 175 см, худощавое телосложение, седые волосы, темные глаза.
Он был одет в черную короткую ветровку, темно-синие футболку и трико, темные ботинки на шнурках, черную кожаную классическую кепку.
Гражданин передвигается на белом ВАЗ-2105.
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ИСТОЧНИК KP.RU