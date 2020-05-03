В Балакове пожарные тушили автомобиль

3 Май 2020 2020-05-03T08:32:42+03:00

Об этом сообщили очевидцы

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Вчера, 2 мая, пользователь соцсети «ВКонтакте» Денис Васильев написал в паблике «Типичный Балаково» о ЧП.

Мужчина сообщил, что во дворе на улице Комарова 134 «А» около 16:00 горел автомобиль.

В доказательство своих слов он опубликовал видео с места событий.

В комментариях под записью местные жители заметили, что в этом дворе горит уже третья машина а еще, что в четвертом микрорайоне почему-то любят поджигать автомобили.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="320" height="180" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/776821" frameborder="0"></iframe> Пожарные тушат машину в Балакове.

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ИСТОЧНИК KP.RU