Количество зараженных коронавирусом в Саратове на 3 мая 2020 года: 50 новых случаев

3 Май 2020 2020-05-03T08:19:55+03:00

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В Саратовской области сегодня, 3 мая, стало известно о 50 новых случаях заболевания коронавирусом.

Об этом сообщает оперативный штаб региона.

Всего в регионе зафиксировано 585 диагнозов, с начала эпидемии выздоровели 99 человек, за сутки четыре.

Заболели 12 саратовцев, 11 жителей Перелюбского района, шесть жителей Пугачевского района, по два заболевших в Балтийском, Духовницком, Новоузенском, Энгельсском, Балашовском, Краснокутском, Вольском, Калининском и Краснопартизанском районах, по одному случаю в Ершове, Балаково и Хвалынском районе. Среди зараженных 32 контактных, 10 человек с внебольничной пневмонией, шесть прибывших из Москвы с признаками ОРВИ, двое выявлены при обследовании групп риска.

Четырем пациентам не исполнилось и 14 лет, стольким же от 18 до 19 лет, пятерым от 20 до 29 лет, семерым от 30 до 39 лет, 12 от 40 до 49 лет, по семь человек в возрастных группах от 50 до 59 лет, от 60 до 64 года. Четверо заболевших старше 65 лет.

Граждане находятся под наблюдением врачей, определен круг их контактных лиц.

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ИСТОЧНИК KP.RU