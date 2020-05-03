Пьяный саратовец брызнул в соседей из газового баллончика
Вчера, 2 мая, в подъезде дома №66 на улице Мичурина в Саратове пьяный мужчина брызнул в соседей из газового баллончика и залил подъезд.
По данным портала «ЧП Саратов», местные жители обратились в оперативные службы и сказали, что задыхаются.
На место прибыли сотрудники областной и городской служб спасения, провели замеры проб воздуха.
Нарушителя задержала полиция, подъезд открыли, чтобы проветрить.
Медики осмотрели восьмерых человек, им не потребовалась госпитализация.
Обстоятельства выясняются.
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ИСТОЧНИК KP.RU