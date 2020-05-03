Пьяный саратовец брызнул в соседей из газового баллончика

3 Май 2020 2020-05-03T08:07:24+03:00

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Вчера, 2 мая, в подъезде дома №66 на улице Мичурина в Саратове пьяный мужчина брызнул в соседей из газового баллончика и залил подъезд.

По данным портала «ЧП Саратов», местные жители обратились в оперативные службы и сказали, что задыхаются.

На место прибыли сотрудники областной и городской служб спасения, провели замеры проб воздуха.

Нарушителя задержала полиция, подъезд открыли, чтобы проветрить.

Медики осмотрели восьмерых человек, им не потребовалась госпитализация.

Обстоятельства выясняются.

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ИСТОЧНИК KP.RU