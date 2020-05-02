Коронавирус: за 2 мая из Москвы в Саратов приехали 840 человек

2 Май 2020 2020-05-02T19:17:17+03:00

Всего из столицы прибыли 5,2 тыс. человек

Изменить размер текста: A A

За сегодняшний день, 2 мая, в Саратовскую область из Москвы и Подмосковья прибыли 840 человек.

Как сообщил на заседании оперативного штаба при правительстве области начальник Управления по вопросам миграции ГУ МВД региона Алексей Зелепукин, поездом приехали 665 человек, автобусами — 83 человека и самолетами 92 человека.

Всего с начала ограничительных мер приехали около 5,2 тыс. человек.

Через портал Госуслуг о себе заявили 363 саратовца, которые сейчас находятся за границей, но хотят вернуться в Россию. Из низ 42 ребенка.

Под наблюдением в Саратовской области находятся 6 458 человек, включая 5,2 тыс. тех, что прибыли из Москвы.

- Эти люди, которые, возможно, могут устроить распространение инфекции. Они разбросаны по всей области. Каждый человек должен быть взят на учет, проверен. По несколько раз в день. Выявили нарушения режима — привлекайте к ответственности, — отметил Александр Стрелюхитн. Он поручил главам администрации контролировать проверку.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU