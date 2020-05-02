Коронавирус: за 2 мая из Москвы в Саратов приехали 840 человек
За сегодняшний день, 2 мая, в Саратовскую область из Москвы и Подмосковья прибыли 840 человек.
Как сообщил на заседании оперативного штаба при правительстве области начальник Управления по вопросам миграции ГУ МВД региона Алексей Зелепукин, поездом приехали 665 человек, автобусами — 83 человека и самолетами 92 человека.
Всего с начала ограничительных мер приехали около 5,2 тыс. человек.
Через портал Госуслуг о себе заявили 363 саратовца, которые сейчас находятся за границей, но хотят вернуться в Россию. Из низ 42 ребенка.
Под наблюдением в Саратовской области находятся 6 458 человек, включая 5,2 тыс. тех, что прибыли из Москвы.
- Эти люди, которые, возможно, могут устроить распространение инфекции. Они разбросаны по всей области. Каждый человек должен быть взят на учет, проверен. По несколько раз в день. Выявили нарушения режима — привлекайте к ответственности, — отметил Александр Стрелюхитн. Он поручил главам администрации контролировать проверку.
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ИСТОЧНИК KP.RU